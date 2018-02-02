На трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в спецмашины оперативных служб, прибывших на место ДТП





В Красносулинском районе Ростовской области на одном участке трассы М-4 «Дон» произошло двойное ДТП.



Утром 3 февраля на 980-м километре автодороги водитель КамАЗа, по предварительным данным, не выдержал дистанцию и врезался в «ГАЗель» и грузовик «Вольво». На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой помощи. Позже водитель грузовика «Шахман», предположительно, не справился с управлением и врезался в автомобили спецслужб, работающих на месте ДТП, а также в ехавший впереди большегруз.







- В результате двух дорожных происшествий никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - транспортные средства получили механические повреждения.



Полицейские продолжают работать не месте ДТП. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Сотрудники ГИБДД принимают меры для беспрепятственного проезда на участке трассы, где произошла авария.



