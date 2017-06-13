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На трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в ограждение и съехал в кювет

На трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в ограждение и съехал в кювет
На трассе М-4 «Дон» под Новочеркасском большегруз врезался в ограждение и съехал в кювет. ДТП произошло днём 15 июня.

По словам очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, задел ограждение, после чего резко вывернул руль и съехал в кювет. Фура угодила в траншею передними колёсами.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Грузовик получил механические повреждения. Чтобы вернуть большегруз на дорогу, понадобилась помощь спецтехники.

На трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в ограждение и съехал в кюветНа трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в ограждение и съехал в кюветНа трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в ограждение и съехал в кювет

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