На трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в фуру с бутилированной водой





В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись три грузовика. ДТП произошло рано утром 6 июня в Октябрьском районе.



По предварительным данным, 32-летний водитель большегруза «ДАФ» врезался в фуру «Скания», перевозившую питьевую бутилированную воду. Грузовик буквально смял кузов фуры в гармошку, из-за чего на дорогу высыпались бутылки с водой. Затем «Скания» столкнулась с грузовиком «Интернационал».

- В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Транспортные средства получили механические повреждения.



Участники ДТП и высыпавшийся на дорогу товар заняли часть дороги, из-за чего на этом участке трассы движение было временно затруднено.



