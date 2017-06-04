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На трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в фуру с бутилированной водой

На трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в фуру с бутилированной водой

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись три грузовика. ДТП произошло рано утром 6 июня в Октябрьском районе.

По предварительным данным, 32-летний водитель большегруза «ДАФ» врезался в фуру «Скания», перевозившую питьевую бутилированную воду. Грузовик буквально смял кузов фуры в гармошку, из-за чего на дорогу высыпались бутылки с водой. Затем «Скания» столкнулась с грузовиком «Интернационал».
- В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Транспортные средства получили механические повреждения.

Участники ДТП и высыпавшийся на дорогу товар заняли часть дороги, из-за чего на этом участке трассы движение было временно затруднено.

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