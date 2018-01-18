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На трассе М-4 «Дон» грузовик опрокинулся на иномарку: погибли оба водителя

На трассе М-4 «Дон» грузовик опрокинулся на иномарку: погибли оба водителя

На трассе М-4 «Дон» грузовик опрокинулся на иномарку, погибли оба водителя. Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 января около 18.00 на 696-м километре автодороги.

По предварительной информации, 60-летний водитель, двигаясь на «Фольксвагене Пассат», не выбрал безопасную скорость и врезался в попутный КамАЗ. После столкновения машины вылетели в кювет, где грузовик опрокинулся на легковушку.

- В результате ДТП водитель «Фольксвагена» погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В ходе работ по устранению последствий произошедшего было также обнаружено тело погибшего 37-летнего водителя КамАЗа.

По факту аварии правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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