На трассе М-4 «Дон» грузовик опрокинулся на иномарку: погибли оба водителя





На трассе М-4 «Дон» грузовик опрокинулся на иномарку, погибли оба водителя. Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 января около 18.00 на 696-м километре автодороги.



По предварительной информации, 60-летний водитель, двигаясь на «Фольксвагене Пассат», не выбрал безопасную скорость и врезался в попутный КамАЗ. После столкновения машины вылетели в кювет, где грузовик опрокинулся на легковушку.



- В результате ДТП водитель «Фольксвагена» погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В ходе работ по устранению последствий произошедшего было также обнаружено тело погибшего 37-летнего водителя КамАЗа.



По факту аварии правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.