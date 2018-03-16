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На трассе М-4 «Дон» фура врезалась в машину ДПС: видео

На трассе М-4 «Дон» фура врезалась в машину ДПС: видео
На Дону водитель грузовика протаранил полицейское авто. Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 марта на 868 километре трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, 36-летний водитель фуры не справился с управлением и врезался в машину ДПС. Видеозаписью поделился пассажир грузового автомобиля, который в момент аварии сидел в кабине машины.

На видео видно, как водитель пытается притормозить на крутом спуске. Из-за сильного гололеда машину занесло, после чего она попала в огромную яму в левом ряду. Затем грузовик окончательно потерял управление, ушел в правую полосу и врезался в машину ДПС, стоящую на дороге.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, однако машина ДПС разбилась буквально всмятку.

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