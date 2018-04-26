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На трассе М-4 «Дон» экскаватор слетел с автовоза посреди дороги

На трассе М-4 «Дон» экскаватор слетел с автовоза посреди дороги
На трассе М-4 «Дон» экскаватор слетел с автовоза посреди дороги. ДТП произошло 29 апреля примерно в 17.00 вблизи Каменска-Шахтинского.

Как рассказали очевидцы, автовоз перевозил экскаватор. В какой-то момент цепи-крепления перестали выдерживать и начали лопаться. Они порвались, и экскаватор вылетел на дорогу.

На этом месте образовалась небольшая пробка в 2 километра. Скорость движения на данном участке не превышает 10 километров в час.

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