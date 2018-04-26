На трассе М-4 «Дон» экскаватор слетел с автовоза посреди дороги



На трассе М-4 «Дон» экскаватор слетел с автовоза посреди дороги. ДТП произошло 29 апреля примерно в 17.00 вблизи Каменска-Шахтинского.



Как рассказали очевидцы, автовоз перевозил экскаватор. В какой-то момент цепи-крепления перестали выдерживать и начали лопаться. Они порвались, и экскаватор вылетел на дорогу.



На этом месте образовалась небольшая пробка в 2 километра. Скорость движения на данном участке не превышает 10 километров в час.