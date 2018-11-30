На трассе М-4 «Дон» автомобили встали в огромную пробку



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» автомобили встали в огромную пробку. Движение оказалось затруднено от поселка Рассвет до Ростова-на-Дону.



Причиной транспортного затора послужили сложные погодные условия. Из-за гололеда фуры двигаются медленно, замедляя скорость всех остальных автомобилей. Так, согласно данным «Яндекс.Пробки», на некоторых участках скорость достигает только трех километров в час.



Кроме того, ухудшение погоды сказалось и на безопасности движения. Например, вечером 2 декабря на Новочеркасском шоссе грузовое авто столкнулось с двумя легковушками. Последствия ДТП ликвидировали, однако это не сделало трассу свободнее.