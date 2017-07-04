На трассе Котельниково - Песчанокопское столкнулись КамАЗ и легковушка: пострадали три человека



На трассе Котельниково - Песчанокопское столкнулись КамАЗ и легковушка: пострадали три человека. Авария произошла утром 6 июля на 156-м километре автодороги.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 31-летний водитель грузовика поворачивал налево, не уступил дорогу «Ниссану» и допустил с ним столкновение.



- В результате аварии пострадали 37-летний водитель иномарки и два его пассажира - 6-летняя девочка и 31-летняя женщина, - отметили в ведомстве. - По факту случившегося проводится проверка.