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На трассе Котельниково - Песчанокопское столкнулись КамАЗ и легковушка: пострадали три человека

На трассе Котельниково - Песчанокопское столкнулись КамАЗ и легковушка: пострадали три человека
На трассе Котельниково - Песчанокопское столкнулись КамАЗ и легковушка: пострадали три человека. Авария произошла утром 6 июля на 156-м километре автодороги.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 31-летний водитель грузовика поворачивал налево, не уступил дорогу «Ниссану» и допустил с ним столкновение.

- В результате аварии пострадали 37-летний водитель иномарки и два его пассажира - 6-летняя девочка и 31-летняя женщина, - отметили в ведомстве. - По факту случившегося проводится проверка.

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