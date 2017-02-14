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На трассе грузовик перевернулся и раздавил «Мерседес»

На трассе грузовик перевернулся и раздавил «Мерседес»

В Ростовской области грузовик перевернулся и раздавил «Мерседес».

ДТП произошло 14 февраля около половины восьмого на 1017 километре трассы М-4 «Дон» в Каменском районе.
- По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика ДАФ не справился с управлением и опрокинулся на автомобиль «Мерседес Спринтер», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В результате происшествия водитель «Мерседеса» погиб.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Личность погибшего водителя иномарки устанавливается. Предположительно, ДТП произошло из-за сложным погодных условий.

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