На трассе грузовик перевернулся и раздавил «Мерседес»





В Ростовской области грузовик перевернулся и раздавил «Мерседес».



ДТП произошло 14 февраля около половины восьмого на 1017 километре трассы М-4 «Дон» в Каменском районе.

- По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика ДАФ не справился с управлением и опрокинулся на автомобиль «Мерседес Спринтер», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В результате происшествия водитель «Мерседеса» погиб.



На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Личность погибшего водителя иномарки устанавливается. Предположительно, ДТП произошло из-за сложным погодных условий.