На трассе Батайск - Ейск водитель «Ягуара» не справился с управлением и врезался в отбойник



На трассе Батайск - Ейск водитель «Ягуара» не справился с управлением и врезался в отбойник. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 17 июля. Последствия аварии очевидцы сняли на фото.



Свидетели утверждают, что водитель люксовой иномарки превысил скорость, не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате ДТП водитель чудом не пострадал. Транспортное средство получило значительные механические повреждения, у автомобиля отлетели колесо и бампер.