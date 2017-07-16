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На трассе Батайск - Ейск водитель «Ягуара» не справился с управлением и врезался в отбойник

На трассе Батайск - Ейск водитель «Ягуара» не справился с управлением и врезался в отбойник
На трассе Батайск - Ейск водитель «Ягуара» не справился с управлением и врезался в отбойник. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 17 июля. Последствия аварии очевидцы сняли на фото.

Свидетели утверждают, что водитель люксовой иномарки превысил скорость, не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате ДТП водитель чудом не пострадал. Транспортное средство получило значительные механические повреждения, у автомобиля отлетели колесо и бампер.

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