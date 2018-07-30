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На трассе Азов – Ейск в ДТП пострадали шесть человек

На трассе Азов – Ейск в ДТП пострадали шесть человек
На 19-м километре трассы Азов-Ейск в дорожно-транспортном происшествии пострадали шесть человек, в том числе трое маленьких детей. Авария произошла вечером 31 июля.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 35-летний водитель ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу движения, где врезался в «Опель Инсигния».

- В результате ДТП пострадали и были госпитализированы пассажиры из иномарки – женщина и трое детей, - отметили в ведомстве. – Кроме того, травмы получили водитель отечественного авто и его 32-летняя пассажирка.

На месте работают сотрудники ДПС. Уточняются все детали случившегося.

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