На трассе Азов – Ейск в ДТП пострадали шесть человек



На 19-м километре трассы Азов-Ейск в дорожно-транспортном происшествии пострадали шесть человек, в том числе трое маленьких детей. Авария произошла вечером 31 июля.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 35-летний водитель ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу движения, где врезался в «Опель Инсигния».



- В результате ДТП пострадали и были госпитализированы пассажиры из иномарки – женщина и трое детей, - отметили в ведомстве. – Кроме того, травмы получили водитель отечественного авто и его 32-летняя пассажирка.



На месте работают сотрудники ДПС. Уточняются все детали случившегося.