На трассе Азов-Ейск в ДТП погиб велосипедист
На 19-м километре трассы Азов-Ейск в ДТП погиб 59-летний велосипедист. Авария случилась вечером 4 ноября в Азовском районе.
По словам инспектора по пропаганде отделения ГИБДД МО МВД России «Азовский» капитана полиции Геннадия Правдюкова, 54-летний водитель «Дэу Нубира», по предварительной информации, не выдержал безопасный интервал и совершил наезд на мужчину на велосипеде.
В результате произошедшего велосипедист от полученных травм скончался на месте.