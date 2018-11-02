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На трассе Азов-Ейск в ДТП погиб велосипедист

На трассе Азов-Ейск в ДТП погиб велосипедист
На 19-м километре трассы Азов-Ейск в ДТП погиб 59-летний велосипедист. Авария случилась вечером 4 ноября в Азовском районе.

По словам инспектора по пропаганде отделения ГИБДД МО МВД России «Азовский» капитана полиции Геннадия Правдюкова, 54-летний водитель «Дэу Нубира», по предварительной информации, не выдержал безопасный интервал и совершил наезд на мужчину на велосипеде.

В результате произошедшего велосипедист от полученных травм скончался на месте.

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