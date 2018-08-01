На территории Россельмаша в Ростове горит склад ГСМ



В Ростове на территории завода Россельмаш произошёл крупный пожар. Возгорание случилось утром 3 августа по адресу Менжинского, 2.



По предварительным данным, загорелся склад ГСМ. Над территорией поднялись огромные клубы чёрного дыма. По словам очевидцев, за несколько минут до начала пожара был слышен сильный хлопок.







В пресс-службе донского управления МЧС подтвердили, что возгорание произошло по адресу, на котором располагается производство. Информация уточняется. Сведений о пострадавших пока нет.

