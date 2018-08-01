Авторизация

Регистрация


  • USD 63.14
  • EUR 73.42
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На территории Россельмаша в Ростове горит склад ГСМ

На территории Россельмаша в Ростове горит склад ГСМ
В Ростове на территории завода Россельмаш произошёл крупный пожар. Возгорание случилось утром 3 августа по адресу Менжинского, 2.

По предварительным данным, загорелся склад ГСМ. Над территорией поднялись огромные клубы чёрного дыма. По словам очевидцев, за несколько минут до начала пожара был слышен сильный хлопок.



В пресс-службе донского управления МЧС подтвердили, что возгорание произошло по адресу, на котором располагается производство. Информация уточняется. Сведений о пострадавших пока нет.

На территории Россельмаша в Ростове горит склад ГСМ

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.