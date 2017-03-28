На теплоходе в Ростове нашли мертвого мужчину
На теплоходе «Капитан Воронков» нашли тело 56-летнего ростовчанина. Страшную находку обнаружили 29 марта около половины первого дня.
Теплоход стоял на реке Дон у причальной стенки Ростовского зернового терминала возле улицы 1-ой Луговой, 42 «б». Тело помощника капитана судна лежало в одной из кают. Его нашли другие члены экипажа. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.