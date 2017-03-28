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На теплоходе в Ростове нашли мертвого мужчину

На теплоходе в Ростове нашли мертвого мужчину

На теплоходе «Капитан Воронков» нашли тело 56-летнего ростовчанина. Страшную находку обнаружили 29 марта около половины первого дня.

Теплоход стоял на реке Дон у причальной стенки Ростовского зернового терминала возле улицы 1-ой Луговой, 42 «б». Тело помощника капитана судна лежало в одной из кают. Его нашли другие члены экипажа. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

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