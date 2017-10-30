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На теле девочки, найденном в Ростовской области, следов насильственной смерти не обнаружено

На теле девочки, найденном в Ростовской области, следов насильственной смерти не обнаружено
На теле 3-летней девочки, найденном в станице Кривянской Ростовской области, следов насильственной смерти не обнаружено. В ходе экспертизы не получилось установить из-за чего скончалась малышка. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации издания, специалисты могут назначить дополнительные процедуры, чтобы понять от чего умер ребенок. При этом, на теле не было найдено следов насильственной смерти.

Напомним, мумифицированный труп девочки нашли 22 октября в посадке. Девочка была похоронена в самодельном гробу. Сейчас правоохранители ищут родителей крохи.

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