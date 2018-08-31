На свадьбе в Ростовской области убили свидетеля и ранили жениха





Трагедией было омрачено торжество в Каменске-Шахтинском. В самый разгар свадьбы неизвестный убил свидетеля и ранил жениха. Нападение произошло 2 сентября.



25-летние Владислав и Максим были близкими друзьями. Поэтому когда Влад решил жениться, то сразу попросил приятеля быть свидетелем, пишет DonDay.ru. Друг помогал жениху организовывать торжество и решать текущие вопросы.



В праздничный вечер всё шло хорошо. Но когда праздник уже подходил к концу, Владиславу позвонил знакомый и попросил о встрече. По словам знакомых парней, по телефону речь шла о деньгах. Молодожен вышел на улицу, свидетель отправился следом за ним.



Когда гости заметили, что молодых людей давно нет, на улице уже вовсю шла потасовка. Между парнями произошла драка, во время которой неизвестный ударил ножом обоих друзей. Никто даже не успел отреагировать. Нападавший ударил Максима под сердце, а Владу пробил почку. С места преступления неизвестный сбежал. Никто из гостей не знает, кто это был.



Раненых молодых людей забрала скорая помощь. Владислава доставили в реанимацию, где он вторые сутки борется за жизнь. Его друга спасти не удалось, Максим умер по дороге в больницу.



В настоящее время медики продолжают бороться за жизнь молодого каменчанина. Влад находится без сознания, но врачи отмечают, что у него есть шансы выжить.



Максима похоронят 4 сентября в Каменске-Шахтинском. У молодого человека осталась беременная девушка. Она находится на 5-й неделе.