На Суворовском в Ростове водитель «Рено» сбил 8-летнего мальчика



На Суворовском в Ростове-на-Дону 26-летний водитель иномарки сбил ребенка. ДТП произошло днем 13 ноября на улице Платона Кляты, недалеко от дома № 40.



- По предварительной информации, автомобилист допустил наезд на ребенка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому переходу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В результате аварии школьник пострадал и был госпитализирован.



Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия. Проводится проверка.