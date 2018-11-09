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На Суворовском в Ростове водитель «Рено» сбил 8-летнего мальчика

На Суворовском в Ростове водитель «Рено» сбил 8-летнего мальчика
На Суворовском в Ростове-на-Дону 26-летний водитель иномарки сбил ребенка. ДТП произошло днем 13 ноября на улице Платона Кляты, недалеко от дома № 40.

- По предварительной информации, автомобилист допустил наезд на ребенка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому переходу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В результате аварии школьник пострадал и был госпитализирован.

Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия. Проводится проверка.

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