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На стройплощадке аэропорта «Платов» произошёл пожар

На стройплощадке аэропорта «Платов» произошёл пожар

В Ростовской области на строительной площадке нового аэропорта «Платов» произошёл пожар.

Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы 9 февраля в 6:44. Загорелись стройматериалы и строительные вагончики. Возникло сразу несколько очагов горения.
- На ликвидацию возгорания выезжали 4 единицы техники и 13 пожарных, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Огонь удалось ликвидировать в короткие сроки. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

Фото: rostov-transport.info

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