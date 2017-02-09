На стройплощадке аэропорта «Платов» произошёл пожар





В Ростовской области на строительной площадке нового аэропорта «Платов» произошёл пожар.



Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы 9 февраля в 6:44. Загорелись стройматериалы и строительные вагончики. Возникло сразу несколько очагов горения.

- На ликвидацию возгорания выезжали 4 единицы техники и 13 пожарных, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Огонь удалось ликвидировать в короткие сроки. В результате происшествия никто не пострадал.



Причины возгорания устанавливаются.



Фото: rostov-transport.info