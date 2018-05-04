На Ставрополье задержали жителя Ростовской области, сбежавшего от суда



В Благодарненском районе Ставропольского края задержали дончанина, сбежавшего от суда. 49-летний уроженец Ростовской области был арестован 4 мая.



По предварительной информации, сотрудники полиции остановили мужчину для проверки документов, в ходе которой выяснилось, что что он с 2016 года находится в федеральном розыске. Запрос подала служба исполнения наказаний Ростовской области. Мужчина, обвиняемый в мошенничестве, не явился в суд на оглашение приговора и был объявлен в розыск.



Подозреваемого задержали и в ближайшее время этапируют в Ростовскую область.