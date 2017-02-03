На Ставрополье столкнулись иномарка и автобус, следовавший в Ростов: один человек погиб, шесть госпитализированы





В Ставропольском крае столкнулись «Киа Спортейдж» и пассажирский микроавтобус «Мерседес», следовавшего из Ставрополя в Ростов.



В результате происшествия погиб водитель кроссовера, все пассажиры микроавтобуса - госпитализированы. ДТП произошло в половину восьмого утра 3 февраля на 305 километре автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь» (вблизи города Михайловска Шпаковского района).

- По предварительной версии, 55-летний житель Ставрополя за рулем «Киа Спортаж», двигаясь со стороны села Московского в направлении города Ставрополя, не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом «Мерседес», - рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставрополья. - В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте происшествия.



Водитель микроавтобуса не пострадал, все шесть пассажиров «Мерседеса» госпитализированы в больницу для медицинского обследования.



По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.