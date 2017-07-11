На станции техобслуживания в Ростовской области произошёл пожар





В Неклиновском районе Ростовской области на станции техобслуживания произошёл пожар. В результате происшествия пострадал мужчина.



Сообщение о возгорании в селе Самбек в переулке Весёлом поступило на пульт пожарной охраны 12 июля в 09:18. Огнём была охвачена площадь 6 кв. м.



По информации ГУ МЧС Ростовской области, пожар ликвидирован в 09:33. При возгорании пострадал работник автосервиса. К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники.