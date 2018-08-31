На Стачки в Ростове водитель ВАЗа сбил пешехода



На проспекте Стачки в Ростове-на-Дону водитель «ВАЗ-2107» сбил пешехода. Авария случилась утром 2 сентября.



По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 24-летний парень, управляя отечественным авто, сбил мужчину, на вид которому - 55-60 лет. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу по регулируемому переходу. Правоохранители выясняют, на какой сигнал светофора двигался мужчина.



- В результате аварии пешеход пострадал и был доставлен в больницу, - отметили в ведомстве.