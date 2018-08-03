На Стачки в Ростове водитель иномарки сбил женщину



В Ростове на Западном машина сбила 49-летнюю женщину-пешехода. Происшествие случилось около 14 часов 7 августа на проспекте Стачки.



По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, 49-летняя горожанка перебегала дорогу в неположенном месте. В это время на проезжую часть выехал 59-летний мужчина на «Хендай Крета». Он не успел притормозить и сбил пешехода.



- В результате аварии женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - добавили в ведомстве.