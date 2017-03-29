На Северном объезде Ростова столкнулись «Хендай» и «ВАЗ»: один погиб, двое пострадали



На Северном объезде Ростова столкнулись «Хендай» и «ВАЗ - 2115»: один погиб, двое пострадали. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 31 марта.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 34-летняя женщина- водитель «пятнадцатой» выехала на встречную полосу движения и допустила столкновение с «Хендаем», за рулем которого был 39-летний мужчина.



-В результате происшествия водитель отечественного авто скончалась на месте аварии, - отметили в донском главке. - Водитель иномарки и его 38-летний пассажир пострадали и были доставлены в больницу.



По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все детали случившегося.