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На Северном объезде Ростова столкнулись «Хендай» и «ВАЗ»: один погиб, двое пострадали

На Северном объезде Ростова столкнулись «Хендай» и «ВАЗ»: один погиб, двое пострадали
На Северном объезде Ростова столкнулись «Хендай» и «ВАЗ - 2115»: один погиб, двое пострадали. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 31 марта.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 34-летняя женщина- водитель «пятнадцатой» выехала на встречную полосу движения и допустила столкновение с «Хендаем», за рулем которого был 39-летний мужчина.

-В результате происшествия водитель отечественного авто скончалась на месте аварии, - отметили в донском главке. - Водитель иномарки и его 38-летний пассажир пострадали и были доставлены в больницу.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все детали случившегося.

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