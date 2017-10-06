На рынке Темерник в Ростове было три источника огня





На рынке Темерник в Ростове было три источника огня, которые возникли с небольшими интервалами. Об этом рассказал президент управляющей компании «Ан-Ком» рынка «Восточного», более известного как Темерник, Юрий Бобриков. По его словам, около девяти вечера произошло возгорание у забора с внутренней стороны рынка.

- Дул сильный ветер, и пламя мгновенно разгорелось. Всего было три источника огня, ещё два находились возле складских помещений, - рассказал Юрий Бобриков.



Что стало причиной возгорания, неизвестно. Первой стала бороться с огнём внештатная пожарная команда рынка, на вооружении которой были огнетушители и багры. Но пламя очень быстро распространилось на большую территорию, стало понятно, что своими силами оперативная бригада не справится. Прибывшие вечером 8 октября на место пожарные полностью ликвидировали возгорание только к двум часам следующего дня.



В результате масштабного пожара пострадала часть рынка площадью 1,2 гектара. Площадь 3,1 гектара не затронута огнём. Там располагается около тысячи свободных мест.

- Мы выделим временные места на этой площадке для тех, чьи торговые точки пострадали, - добавил Юрий Бобриков. - До нового года планируем построить стеклянный павильон, в котором пострадавшие предприниматели получат бесплатные места. От арендной платы они будут временно освобождены. На какой срок — это пока еще решается.



Юрий Николаевич уточнил, что, вопреки слухам, рынок не был разграблен мародерами. По его словам, случаи мародерства были быстро пресечены сотрудниками Росгвардии и полицией, оцепившей рынок.



