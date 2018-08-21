Авторизация

Регистрация


  • USD 67.62
  • EUR 78.20
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На ростовчанина, напавшего на девочку-подростка на рынке, возбудили дело

На ростовчанина, напавшего на девочку-подростка на рынке, возбудили дело
В отношении мужчины, напавшего на 14-летнюю девочку на Северном рынке в Ростове, возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

Напомним, происшествие случилось днём 22 августа на Северном рынке на проспекте Космонавтов. 47-летний мужчина на глазах у окружающих напал на 14-летнюю девочку. Он трогал её за грудь, а когда она стала сопротивляться, повалил на землю и попытался стащить с неё одежду. Свидетели схватили извращенца и удерживали его до приезда полиции.
- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, — сообщили в СУ СК России по Ростовской области. — В ходе расследования будет установлен психический статус подозреваемого.

Мужчина находится под стражей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.