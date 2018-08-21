На ростовчанина, напавшего на девочку-подростка на рынке, возбудили дело



В отношении мужчины, напавшего на 14-летнюю девочку на Северном рынке в Ростове, возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».



Напомним, происшествие случилось днём 22 августа на Северном рынке на проспекте Космонавтов. 47-летний мужчина на глазах у окружающих напал на 14-летнюю девочку. Он трогал её за грудь, а когда она стала сопротивляться, повалил на землю и попытался стащить с неё одежду. Свидетели схватили извращенца и удерживали его до приезда полиции.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, — сообщили в СУ СК России по Ростовской области. — В ходе расследования будет установлен психический статус подозреваемого.



Мужчина находится под стражей.