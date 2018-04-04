На Рабочей площади в Ростове перевернулся реанимобиль





В Ростове произошло ДТП с участием реанимобиля. Авария случилась на Рабочей площади днём 6 апреля.



На кольце столкнулись «скорая» и КамАЗ. Как рассказали свидетели происшествия, грузовик двигался по главной дороге. Выезжая на кольцо, он врезался в спецавтомобиль, ехавший по второстепенной полосе. От удара спецмашина перевернулась на бок.



Очевидцы происшествия помогли поставить микроавтобус на четыре колеса. Они привязали один конец троса к перевернувшейся «скорой», а второй - к «ГАЗели».



Как стало известно, в момент ДТП в реанимобиле пациентов не было. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.



