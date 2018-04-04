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На Рабочей площади в Ростове перевернулся реанимобиль

На Рабочей площади в Ростове перевернулся реанимобиль

В Ростове произошло ДТП с участием реанимобиля. Авария случилась на Рабочей площади днём 6 апреля.

На кольце столкнулись «скорая» и КамАЗ. Как рассказали свидетели происшествия, грузовик двигался по главной дороге. Выезжая на кольцо, он врезался в спецавтомобиль, ехавший по второстепенной полосе. От удара спецмашина перевернулась на бок.

Очевидцы происшествия помогли поставить микроавтобус на четыре колеса. Они привязали один конец троса к перевернувшейся «скорой», а второй - к «ГАЗели».

Как стало известно, в момент ДТП в реанимобиле пациентов не было. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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