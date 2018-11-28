На проспекте Стачки в Ростове столкнулись семь автомобилей



На проспекте Стачки в Ростове столкнулись семь автомобилей. ДТП случилось 1 декабря около 11 часов.



По словам свидетелей аварии, один из автомобилистов в районе дома № 25 во время движения потерял сознание за рулем. В результате столкнулись два «Хендай», «БМВ», «Опель», «Тойота», «Лада» и «Митсубиси». К счастью, в ДТП никто не пострадал.



- Автомобили получили механические повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту аварии проводится проверка.