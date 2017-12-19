На проспекте Стачки в Ростове «шестёрка» насмерть сбила пенсионерку





На проспекте Стачки в Ростове отечественная легковушка насмерть сбила пенсионерку. ДТП произошло в районе дома № 223/2 утром 21 декабря.



По предварительной информации, 77-летняя женщина переходила дорогу недалеко от пешеходного перехода. 21-летний водитель ВАЗ-2106 поздно увидел вышедшего на проезжую часть пешехода, не смог вовремя затормозить и сбил пенсионерку.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, от полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

- От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Сейчас сотрудники УГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.