На проспекте Стачки в Ростове из-за столкновения маршрутки и «Ниссана» образовалась пробка



В Ростове на проспекте Стачки столкнулись «Ниссан» и маршрутное такси «Хендай Каунти». ДТП произошло утром 17 октября в районе пересечения проспекта с улицей Портовой.



По словам свидетелей происшествия, один из водителей не уступил дорогу другому. Маршрутка и иномарка не смогли разъехаться. В результате ДТП никто не пострадал, но участники аварии заняли часть дороги. В результате на проспекте Стачки образовалась пробка. Затор начинался от улицы Кулагина.