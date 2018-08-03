На проспекте Стачки из-за ДТП на мосту образовалась огромная пробка



В Ростове на проспекте Стачки из-за ДТП на мосту в утренний час пик образовалась огромная пробка.



Авария произошла около 7 утра 6 августа. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не рассчитал дистанцию и врезался в ехавший впереди «Рено Логан». Иномарка в свою очередь задела ещё одну легковушку. Участники ДТП заняли две полосы. В итоге на проспекте образовалась огромная пробка. Уже через полчаса она растянулась на пару километров.







В данный момент пробка начинается от площади Дружинников. Скорость движения на этом участке не превышает 5 километров в час.



