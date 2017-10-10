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На проспекте Шолохова в Ростове автоледи на спорткаре насмерть сбила пешехода

На проспекте Шолохова в Ростове автоледи на спорткаре насмерть сбила пешехода
В Ростове на проспекте Шолохова автоледи на спорткаре Audi R8 насмерть сбила пешехода.

Ещё одна авария, унесшая жизнь пешехода, произошла поздним вечером 11 октября. 29-летняя водитель иномарки в районе дома № 160 сбила 32-летнего мужчину.
- По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В результате ДТП мужчина погиб на месте.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По словам очевидцев, девушка, управлявшая спорткаром, участвовала в гонках с автомобилем аналогичной марки. По проспекту иномарки двигались с огромной скоростью, в результате водитель не успела отреагировать на вышедшего на дорогу пешехода.

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