На проспекте Шолохова в Ростове автоледи на спорткаре насмерть сбила пешехода



В Ростове на проспекте Шолохова автоледи на спорткаре Audi R8 насмерть сбила пешехода.



Ещё одна авария, унесшая жизнь пешехода, произошла поздним вечером 11 октября. 29-летняя водитель иномарки в районе дома № 160 сбила 32-летнего мужчину.

- По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В результате ДТП мужчина погиб на месте.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



По словам очевидцев, девушка, управлявшая спорткаром, участвовала в гонках с автомобилем аналогичной марки. По проспекту иномарки двигались с огромной скоростью, в результате водитель не успела отреагировать на вышедшего на дорогу пешехода.