На продуктовой базе в Ростове произошёл взрыв: двое пострадали
В Ростове утром 6 июля на продуктовой базе, расположенной на улице Врубовой, произошёл взрыв.
ЧП случилось в начале 10 утра. По предварительным данным, на территории рынка взорвалась граната.
- Взрывоопасный предмет, предположительно, находился в одной коробок на свалке, - сообщил источник.
В результате взрыва пострадали два человека. Одному из рабочих оторвало ногу, у женщины также серьёзно повреждена нога.
На месте уже работают медики и спасатели. Подробности случившегося уточняются.