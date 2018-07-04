На продуктовой базе в Ростове произошёл взрыв: двое пострадали





В Ростове утром 6 июля на продуктовой базе, расположенной на улице Врубовой, произошёл взрыв.



ЧП случилось в начале 10 утра. По предварительным данным, на территории рынка взорвалась граната.

- Взрывоопасный предмет, предположительно, находился в одной коробок на свалке, - сообщил источник.



В результате взрыва пострадали два человека. Одному из рабочих оторвало ногу, у женщины также серьёзно повреждена нога.



На месте уже работают медики и спасатели. Подробности случившегося уточняются.