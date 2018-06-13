На пешеходном переходе в Таганроге сбили мужчину
На переходе в Таганроге сбили пешехода. Происшествие случилось вечером 14 июня на пересечении Пархоменко - Мариупольское шоссе.
По словам очевидцев, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель даже пытался избежать столкновения и выехал на «встречку», однако столкновение оказалось неизбежным.
Прибывшие медики доставили пострадавшего в больницу.
Местные жители отмечают, что этот участок дороги не освещается в темное время суток, и там нет регулирующего скорость лежачего полицейского, поэтому там часто происходят аварии.