На пешеходном переходе в Таганроге сбили мужчину



На переходе в Таганроге сбили пешехода. Происшествие случилось вечером 14 июня на пересечении Пархоменко - Мариупольское шоссе.



По словам очевидцев, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель даже пытался избежать столкновения и выехал на «встречку», однако столкновение оказалось неизбежным.



Прибывшие медики доставили пострадавшего в больницу.



Местные жители отмечают, что этот участок дороги не освещается в темное время суток, и там нет регулирующего скорость лежачего полицейского, поэтому там часто происходят аварии.