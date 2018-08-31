На переходе в Таганроге женщина-водитель сбила пешехода



Автоледи сбила на переходе в Таганроге женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 сентября на улице Сызранова.



По предварительной информации, мужчина и женщина решили перейти дорогу по пешеходному переходу. Убедившись в безопасности, они вышли на проезжую часть. В это время из-за поворота вылетела женщина на «Черри Тиго». Она не успела притормозить и сбила пожилую женщину.



Удар был такой силы, что пострадавшая отлетела на несколько метров. Она получила ссадины и травмы, но была в сознании до самого приезда медиков.



Мужчина-пешеход, к счастью, не пострадал.