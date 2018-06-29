На переходе в Таганроге водитель «Нивы» сбил молодого человека
В Таганроге водитель на «Ниве» сбил на переходе молодого человека. Происшествие случилось около 13 часов 3 июля на улице Социалистической.
По словам очевидцев, дорожно-транспортное происшествие случилось на пешеходном переходе. Водитель отечественного автомобиля не успел притормозить вовремя и сбил парня. От силы удара с него слетела обувь.
Автомобиль получил механические повреждения.
К месту происшествия вызвали бригаду медиков. Обстоятельства аварии установят в ходе проверки.