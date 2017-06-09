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На парковке аксайской «Меги» иномарка протаранила ВАЗ

На парковке аксайской «Меги» иномарка протаранила ВАЗ
На парковке аксайской «Меги» иномарка протаранила отечественную легковушку. Авария произошла днем 12 июня. Снимки с места ДТП один из очевидцев опубликовал в социальной сети.

По словам ростовчанина, водитель за рулем «Шкоды» ударил «Жигули», пытаясь припарковаться. Легковушки получили механические повреждения. В результате инцидента никто не пострадал.

В комментариях к публикации интернет-пользователи отметили, что аварии здесь происходят довольно часто.

«Сколько раз замечал, что люди направо вообще не смотрят. Особенно женщины и именно на МЕГЕ. Почему то все думают, что их дорога главная по каким-то только им известным причинам», - написал Алексей Бедросьян.

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