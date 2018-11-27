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На остановке в центре Ростова умер мужчина

На остановке в центре Ростова умер мужчина
Возле Центрального рынка на остановке автобуса № 77 умер пенсионер. Трагедия произошла днём 29 ноября.

Мужчина стоял на остановке, держа в руках два небольших пакета с покупками. Неожиданно он упал без сознания и больше не поднимался.
Прибывшие на место правоохранители и медики констатировали смерть. Предположительно, её причиной стал оторвавшийся тромб.

Рядом с умершим стоял его сын. Он старался держать себя в руках, дожидаясь приезда катафалка.

Точная причина кончины пенсионера будет установлена после вскрытия.

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