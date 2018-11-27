На остановке в центре Ростова умер мужчина



Возле Центрального рынка на остановке автобуса № 77 умер пенсионер. Трагедия произошла днём 29 ноября.



Мужчина стоял на остановке, держа в руках два небольших пакета с покупками. Неожиданно он упал без сознания и больше не поднимался.

Прибывшие на место правоохранители и медики констатировали смерть. Предположительно, её причиной стал оторвавшийся тромб.



Рядом с умершим стоял его сын. Он старался держать себя в руках, дожидаясь приезда катафалка.



Точная причина кончины пенсионера будет установлена после вскрытия.