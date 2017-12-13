На окраине Таганрога нашли останки мужчины





В Таганроге на окраине города нашли останки человека. По предварительным данным, труп пролежал в лесополосе несколько месяцев.



Скелетированные останки мужчины обнаружили местные жители вечером 13 декабря, сообщает DonDay Таганрог. Горожане позвонили в полицию. Во время первичного осмотра следов насильственной смерти следователи не заметили. Предположительно, умерший – пожилой мужчина. Скорее всего, он скончался ещё летом.



Останки направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

- По факту обнаружения останков мужчины проводится проверка, - сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.



В ведомстве добавили, что устанавливаются личность мужчины и обстоятельства его смерти.