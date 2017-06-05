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На Новочеркасском заводе рабочего разрезало пополам электромостовым краном

На Новочеркасском заводе рабочего разрезало пополам электромостовым краном

На Новочеркасском электровозостроительном заводе погиб рабочий. Трагедия произошла 2 июня.

По предварительным данным, 68-летний мужчина нарушил правила техники безопасности при производстве работ на верхнем ярусе цеха и был буквально разрезан проезжавшим электромостовым краном. Женщина, управлявшая подъемным оборудованием, не предполагала, что там могут находиться люди, поскольку по технике безопасности это запрещено.

Рабочий скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщает DonDay.ru Новочеркасск. Но помощь медиков понадобилась крановщице. У сотрудницы случился нервный срыв из-за произошедшей на её глазах трагедии.

Погибший мужчина не был работником НЭВЗа. Он являлся сотрудником подрядной организации, привлечённой для ремонта кровли.

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