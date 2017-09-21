Авторизация

Регистрация


  • USD 57.65
  • EUR 69.07
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

На Нансена в Ростове случилось второе массовое ДТП за сутки

На Нансена в Ростове случилось второе массовое ДТП за сутки
На Нансена в Ростове случилось второе массовое ДТП за сутки. Авария произошла около 12 часов 23 сентября.

На дороге столкнулись ВАЗ, «Хонда» и грузовик МАЗ с прицепом. В результате автомобили получили механические повреждения. Кроме того, опрокинулась отечественная легковушка. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

- На месте происшествия работали полицейские, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, 23 сентября около 8 часов на улице Нансена врезались друг в друга «Лада», «Ниссан» и «Фольксваген». В ДТП пострадали три человека.
На Нансена в Ростове случилось второе массовое ДТП за сутки

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.