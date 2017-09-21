На Нансена в Ростове случилось второе массовое ДТП за сутки



На Нансена в Ростове случилось второе массовое ДТП за сутки. Авария произошла около 12 часов 23 сентября.



На дороге столкнулись ВАЗ, «Хонда» и грузовик МАЗ с прицепом. В результате автомобили получили механические повреждения. Кроме того, опрокинулась отечественная легковушка. К счастью, в ДТП никто не пострадал.



- На месте происшествия работали полицейские, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.



Напомним, 23 сентября около 8 часов на улице Нансена врезались друг в друга «Лада», «Ниссан» и «Фольксваген». В ДТП пострадали три человека.

