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На Нансена в Ростове после ДТП с участием четырех машин образовалась пробка

На Нансена в Ростове после ДТП с участием четырех машин образовалась пробка
На Нансена в Ростове после ДТП с участием четырех машин образовалась пробка. Происшествие случилось днем 31 марта. Участниками аварии стали: «Хендай Акцент», «Лексус», «Чери» и «Вольво».

По информации очевидцев, водитель «Вольво» поворачивал налево и врезался в «Черри». После удара иномарку отбросило на «Хендай», а корейское авто на «Лексус».

-В происшествии никто не пострадал, - отмечают ростовчане. - Механические повреждения получили все иномарки.

После аварии на этом участке дороги образовалась пробка в шесть баллов. Скорость движения не превышает 10 километров в час.

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