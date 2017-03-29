На Нансена в Ростове после ДТП с участием четырех машин образовалась пробка



На Нансена в Ростове после ДТП с участием четырех машин образовалась пробка. Происшествие случилось днем 31 марта. Участниками аварии стали: «Хендай Акцент», «Лексус», «Чери» и «Вольво».



По информации очевидцев, водитель «Вольво» поворачивал налево и врезался в «Черри». После удара иномарку отбросило на «Хендай», а корейское авто на «Лексус».



-В происшествии никто не пострадал, - отмечают ростовчане. - Механические повреждения получили все иномарки.



После аварии на этом участке дороги образовалась пробка в шесть баллов. Скорость движения не превышает 10 километров в час.