На Нахичевани в Ростове снова провалился асфальт



В Ростове-на-Дону в очередной раз просело дорожное покрытие. Фотографиями коммунальной аварии 6 июля поделились местные жители в социальной сети.



На фото изображен очередной провал на улице 31-я Линия. Яму обставили старыми ящиками, чтобы водители не смогли угодить туда. В комментариях пользователи предположили, что так на асфальт повлиял чемпионат мира по футболу, который не выдержал иностранных болельщиков.



Другие предположили, что это происходит потому, что дорожники просто не умеют класть асфальт, и пошагово объяснили в комментариях, что нужно делать.



Примечательно, что около двух месяцев назад на 31-й Линии уже был провал на проезжей части.