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На Нахичевани в Ростове снова провалился асфальт

На Нахичевани в Ростове снова провалился асфальт
В Ростове-на-Дону в очередной раз просело дорожное покрытие. Фотографиями коммунальной аварии 6 июля поделились местные жители в социальной сети.

На фото изображен очередной провал на улице 31-я Линия. Яму обставили старыми ящиками, чтобы водители не смогли угодить туда. В комментариях пользователи предположили, что так на асфальт повлиял чемпионат мира по футболу, который не выдержал иностранных болельщиков.

Другие предположили, что это происходит потому, что дорожники просто не умеют класть асфальт, и пошагово объяснили в комментариях, что нужно делать.

Примечательно, что около двух месяцев назад на 31-й Линии уже был провал на проезжей части.

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