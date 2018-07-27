На набережной в Ростове спасли утопающего





На выходных в Ростове местного жители спасли от гибели. Ростовчанин едва не утонул. ЧП произошло около девяти вечера 29 июля.



38-летний мужчина неожиданно начал тонуть в районе 22 причала городской набережной. Увидев спасательный расчет, ростовчанин начал просить о помощи.

- Патрулируя акваторию реки, расчет спасателей заметил на середине фарватера человека, просящего о помощи, - рассказали в Ростовской областной ПСС во внутренних водах. – Мужчину взяли на борт лодки и доставили на берег.



Как сообщили в ведомстве, в июле текущего года это уже третий случай, когда человек, купающийся в неположенном месте, мог не только утонуть, но и погибнуть, попав под судно.