Авторизация

Регистрация


  • USD 63.49
  • EUR 76.13
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На набережной в Ростове после ДТП перевернулась «Нива»

На набережной в Ростове после ДТП перевернулась «Нива»

В Ростове на улице Береговой в результате ДТП перевернулась «Нива». Авария произошла утром 3 мая.

По словам очевидцев, «Нива» двигалась в направлении Театральной площади. Проехав Ворошиловский мост, отечественный внедорожник столкнулся с поворачивавшим на Береговую «ВАЗ-2106». От удара «Нива» перевернулась на крышу. Ее водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован.

При этом у «шестёрки» в результате ДТП оказалось повреждено лишь левое заднее крыло.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.