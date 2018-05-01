На набережной в Ростове после ДТП перевернулась «Нива»





В Ростове на улице Береговой в результате ДТП перевернулась «Нива». Авария произошла утром 3 мая.



По словам очевидцев, «Нива» двигалась в направлении Театральной площади. Проехав Ворошиловский мост, отечественный внедорожник столкнулся с поворачивавшим на Береговую «ВАЗ-2106». От удара «Нива» перевернулась на крышу. Ее водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован.



При этом у «шестёрки» в результате ДТП оказалось повреждено лишь левое заднее крыло.

