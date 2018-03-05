На мосту в Таганроге фура смяла припаркованный «Пежо»



В Таганроге большегруз смял легковушку на Бакинском мосту. Авария произошла вечером 6 марта на улице Москатова. По предварительной информации, многотонную машину занесло на спуске. Грузовик развернуло поперек дороги и отнесло к обочине, где он смял припаркованный «Пежо».



В момент ДТП в легковушке никого не было. В результате происшествия пострадал один человек – водитель фуры. Из-за аварии движение на мосту временно оказалось заблокировано. На месте ЧП работали сотрудники ГИБДД и спасатели.



В настоящее время движение на данном участке дороги восстановлено.