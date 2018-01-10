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На мосту Стачки в Ростове маршрутка с пассажирами столкнулась с иномаркой

На мосту Стачки в Ростове маршрутка с пассажирами столкнулась с иномаркой

На мосту Стачки в Ростове маршрутка с пассажирами столкнулась с иномаркой.

Небольшое ДТП произошло около половины девятого утра 12 января. Микроавтобус «Хендай Каунти», следовавший по маршруту № 15 (Западный переезд - Центральный рынок), столкнулся с легковушкой перед светофором.

Никто из пассажиров в результате происшествия не пострадал. Однако маршрутка не смогла продолжить движение, и ростовчане были вынуждены пересесть на другой транспорт.

Из-за ДТП на мосту образовалась пробка по направлению к центру города. В настоящее время ситуация на дороге нормализовалась.

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