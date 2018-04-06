Авторизация

Регистрация


  • USD 62.37
  • EUR 76.85
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Левом берегу Дона снова горит камыш

На Левом берегу Дона снова горит камыш

В Ростове на Левом берегу Дона снова загорелся камыш. Возгорание произошло около 16 часов 10 апреля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, пожарные выехали на место происшествия. Информация уточняется.

Добавим, что из-за возгорания камыша на минувших выходных центр города засыпало пеплом. Также в субботу, 7 апреля, крупный ландшафтный пожар произошёл рядом с жилым комплексом «Голубые ели» на улице Вересаева. До этого камыш выгорел на площади 450 квадратных метров в Аксайском районе.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.