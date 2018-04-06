На Левом берегу Дона снова горит камыш





В Ростове на Левом берегу Дона снова загорелся камыш. Возгорание произошло около 16 часов 10 апреля.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, пожарные выехали на место происшествия. Информация уточняется.



Добавим, что из-за возгорания камыша на минувших выходных центр города засыпало пеплом. Также в субботу, 7 апреля, крупный ландшафтный пожар произошёл рядом с жилым комплексом «Голубые ели» на улице Вересаева. До этого камыш выгорел на площади 450 квадратных метров в Аксайском районе.