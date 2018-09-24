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На Левенцовке в донской столице водитель автобуса сбил семейную пару с малышом

На Левенцовке в донской столице водитель автобуса сбил семейную пару с малышом
В донской столице водитель автобуса № 71 сбил семейную пару с ребенком в коляске. ДТП случилось вечером 27 сентября на улице Еременко, в районе дома № 90.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель общественного транспорта сбил мужчину и женщину с коляской, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пострадали все члены семьи. Помощь им оказывали на месте, а после увезли в медучреждение.

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