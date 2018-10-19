На Кубани нашли пропавшую 14-летнюю девочку из Ростовской области



Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли в Краснодарском крае. Светлана Б. ушла из дома в Сальске 4 октября.



Девочку обнаружили в одном из поселений на Кубани. Она решила приехать в гости к родственникам, но не предупредила отца и мать.



Сейчас школьница находится дома. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители провели с ней воспитательную беседу.



Напомним, к поискам Светланы подключили не только полицию, но и волонтеров. Добровольцы прочесывали улицы городов в Ростовской области и размещали в социальных сетях ориентировки.



21 октября стало известно, что ее нашли.