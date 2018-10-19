Авторизация

Регистрация


  • USD 65.81
  • EUR 75.32
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Кубани нашли пропавшую 14-летнюю девочку из Ростовской области

На Кубани нашли пропавшую 14-летнюю девочку из Ростовской области
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли в Краснодарском крае. Светлана Б. ушла из дома в Сальске 4 октября.

Девочку обнаружили в одном из поселений на Кубани. Она решила приехать в гости к родственникам, но не предупредила отца и мать.

Сейчас школьница находится дома. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители провели с ней воспитательную беседу.

Напомним, к поискам Светланы подключили не только полицию, но и волонтеров. Добровольцы прочесывали улицы городов в Ростовской области и размещали в социальных сетях ориентировки.

21 октября стало известно, что ее нашли.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.